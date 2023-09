Engana-se quem pensa que apenas a extrema direita radical, defensora do conservadorismo e da manutenção das desigualdades, é contrária ao avanço da presença de pessoas negras em todas as esferas de poder e decisão deste país.



No Brasil, há um "mau-caratismo", disfarçado de inocentes boas intenções, em achar que é possível ser antirracista, sem defender que negros e negras tenham acesso aos espaços de direitos e oportunidades garantidos aos demais cidadãos.

A disposição de certas pessoas em lutar contra o racismo se esgota na menor exigência das pessoas pretas por igualdade de protagonismo e representatividade, com os quais realmente possam inverter a lógica de segregação estruturada pelo racismo.



A necessária e urgente indicação de uma mulher negra ao STF (Supremo Tribunal Federal), uma possibilidade concreta que neste momento cabe ao presidente Lula, é uma ideia combatida ferozmente por setores da militância da esquerda brasileira.



Difícil de acreditar que os chamados progressistas, que dizem combater as formas de opressão do capitalismo, da concentração de privilégios e da exploração de classe, não compreendam a importância de romper essa ausência histórica da mulher negra nas altas esferas da política e da Justiça do Brasil.



Base da pirâmide social e econômica e alijada de direitos, a mulher negra é a principal vítima de todas as formas de violências perpetradas pela combinação explosiva do preconceito de raça, gênero e classe social em suas práticas cotidianas e institucionais.



Por isso nunca na História do Brasil, a mais alta Corte da Justiça foi ocupada por uma mulher negra. Ao contrário disso, o STF continua sendo um espaço do exercício, quase exclusivo, do poder de homens brancos.



A recente indicação feita por Lula do seu ex-advogado Cristiano Zanin só reforçou essa segregação. E ainda conseguiu piorar, a julgar os primeiros votos do ministro, contrários aos direitos de grupos historicamente discriminados.



Causa realmente espanto que esse marco de indicar uma mulher negra, de notório saber jurídico, moral ilibada e postura progressista diante do Direito moderno, que ressaltaria o caráter democrático da gestão petista, encontra entraves impulsionados pela própria esquerda, incluindo militantes petistas.



Essa postura retrógrada ficou evidente com os ataques que o humorista e jornalista Gregório Duvivier (apoiador declarado da campanha de eleição do atual presidente) tem sofrido da tal frente progressista do país.



Após o comunicador cobrar coerência do presidente Lula e respeito à promessa de diversidade na indicação de uma jurista negra para o STF na vaga que será aberta com a aposentadoria da ministra Rosa Weber em setembro, os apoiadores do governo em vigor decidiram hostilizá-lo nas redes digitais.

O comunicador se apoia na promessa por diversidade e inclusão feita por Lula na posse, quando subiu a rampa com representantes dos povos indígenas, das mulheres negras, da comunidade LGBTQIA+ e das pessoas com deficiência.



Duvivier utilizou sua popularidade para reforçar a cobrança que tem sido feita por diversas personalidades e movimentos como a Coalizão Negra por Direitos e o Mulher Negras Decidem, que buscam promover mulheres negras na política institucional, superando a falta de representatividade nas instâncias de poder.



O MDN lançou uma lista tríplice de indicação formada pelas juristas: Adriana Alves dos Santos Cruz, Lívia Sant'anna Vaz e Soraia Rosa Mendes.



"Mulheres negras que, para além do currículo, conhecimentos técnicos acerca do Direito e da conduta ética, podem contribuir para que a Justiça brasileira seja instrumento de garantias de direitos à população", anuncia o movimento em sua página no Instagram.