Para quem já vive à sombra de violações de direitos no cotidiano de favelas, com atuação violentas e abusos de autoridades por parte de policiais militares, será mais um motivo para o medo.



Parece estranho que isso ocorra após a população brasileira eleger um projeto associado a pautas de direitos humanos, derrotando um governo de extrema direita que intensificou as violências contra a justiça e a democracia.



Mas a verdade é que Zanin nunca demonstrou ser diferente. O que ocorreu foi uma expectativa ilusória por parte de ativistas de esquerda.



A confiança do presidente e a celebração de militantes do Partido dos Trabalhadores pela atuação na defesa de Lula no processo da Lava Jato dispensaram Zanin de ser cobrado a se comprometer com pautas caras à esquerda.

PT da Bahia e a guerra às drogas

A manutenção da lógica de combate às drogas continua servido de justificativa para incursões policiais violentas em territórios de moradia de pobres e pretos. É o caso da Bahia, estado campeão em letalidade das operações policiais. Ranking que conquistou após o desastre das políticas de segurança pública de quatro mandatos sucessivos do PT.



O atual governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, segue a cartilha dos antecessores, Jaques Wagner e Rui Costa, apoiando as operações de morte da polícia, atrasando a incorporação de câmeras no fardamento e tentando convencer a população com novas viaturas. Tudo em nome da guerra às drogas.



Até mesmo o cruel assassinato da líder quilombola Maria Bernadete Pacífico entrou para a conta do tráfico de drogas no discurso do governador da Bahia.



Mesmo com todas as evidências e denúncias de conflitos pela terra e do incômodo que a militância de Bernadete causava nos poderosos da região, o governador escolhe a desculpa mais fácil e corriqueira de disputa do tráfico.



O pronunciamento de Jerônimo Rodrigues ignorou as ameaças que Bernadete já vinha recebendo de grileiros e fazendeiros, conforme ela mesma denunciou semanas antes de ser morta. Ignorou o assassinato do filho dela, Binho do Quilombo, há seis anos, também por lutar pelas terras quilombolas. Ignorou a fala do outro filho, que está vivo e já sentenciou: "serei o próximo".



O PT da Bahia confirma a afirmação de que 'O Estado só garante a morte', como disse Muniz Sodré sobre o crime contra Maria Bernadete

Punitivismo e pânico moral

Para o historiador Dudu Ribeiro, diretor da Iniciativa Negra por uma Nova Política sobre Drogas, o voto de Zanin no julgamento da descriminalização da maconha decepciona, mas não surpreende.



Não é consolidado no campo progressista a perspectiva da superação da lógica da guerra às drogas. Há ainda uma presença significativa do teor punitivista e do pânico moral em relação aos usos de substâncias tornadas ilícitas também dentro do campo progressista.

Em seu voto, Cristiano Zanin reconhece discrepâncias na aplicação judicial do artigo 28, relacionado à Lei de Drogas, que leva ao encarceramento em massa de pessoas pobres, negras e de baixa escolarização. Contudo, para Zanin a descriminalização pode contribuir para agravar problemas de saúde relacionados ao vício.



Dudu Ribeiro aponta que o voto do ministro se afasta das principais elaborações científicas, que têm demonstrado como em países que adotaram a descriminalização ou ainda a legalização de algumas substâncias não houve aumento significativo do uso em nenhuma faixa etária.



"Muito pelo contrário, tem na verdade permitido o crescimento de equipamentos e políticas públicas voltadas para a proteção da saúde e geração de oportunidades", afirma Ribeiro.