Pesquisadora analisa em livro audiências de custódia: 'Lógica punitivista'

"Sem acompanhar as rotinas, o vai e vem da papelada burocrática, a destreza retórica do juridiquês, acabamos por ignorar os tentáculos do Estado nas audiências de custódia e suas práticas para administrar vidas na lógica do biopoder, que nos fala Foucault", conceitua.

Carla Akotirene, escritora e ativista acadêmica antirracista Imagem: Pedro Moraes / Sepromi

A palavra oral do preso contra a escrita do policial

O que deveria ser um instrumento para inibir as arbitrariedades nas prisões tem, na verdade, sido um instrumento para demonstrar mais violações de direitos no sistema de justiça. No livro, Akotirene apresenta as audiências de custódia como 'cenas coloniais', nas quais atores e atrizes jurídicos - juízes, defensores públicos, procuradores e policiais -, performam como se seguissem um ritual pré estabelecido pela ordem escravocrata.

"Nessas cenas coloniais, senhores brancos arbitram sobre vidas negras, pressionados pela visão punitivista e pela opinião pública e midiática sobre a legalidade das prisões. É a palavra oral do preso contra a escrita do polícia executor da prisão em flagrante, conferido de fé pública, pois representa uma instituição, a polícia", diz.

A pesquisadora também analisa o perfil racial e social daqueles que tiveram a liberdade decretada ou as prisões relaxadas, com o uso das tornozeleiras eletrônicas, uma economia financiada pelo Estado que estigmatiza os jovens negros nas comunidades, "pois ninguém faz a diferença de quem foi pego com um baseado ou cometeu cárcere privado".