BBB24: Conflito Davi x Leidy e Buda freia avanços no debate racial

Três crias da periferia se duelando

Os três são "crias" de comunidades da periferia negra do Brasil e enfrentam todas as barreiras impostas a jovens negros que buscam contrariar a baixa expectativa em relação aos seus futuros:

Davi, 21 anos, é correria, como são chamados na Bahia aqueles que se viram de toda forma em busca do sustento e, entre as muitas atividades, é motorista de aplicativo em Salvador. Ele é de Cajazeiras, um dos maiores bairros de Salvador, afastado do Centro, dos atrativos turísticos e das prioridades de investimentos públicos da cidade. Buda tem 30 anos, é professor de história, capoeirista e educador social no Complexo da Maré uma das maiores favelas do Rio de Janeiro e Leidy, 26 anos, é trancista e operadora de caixa do Morro do Feijão, em São Gonçalo, também Rio de Janeiro.

BBB 24: os cariocas Lucas Buda e Leidy Lin Imagem: Reprodução/Globoplay

Os participantes do BBB24, cada um a seu modo, nos mostram que ainda temos muito a caminhar, não só na desconstrução dos mecanismos que mantêm hierarquias raciais, mas principalmente na difusão da consciência negra para cada vez mais pessoas que sentem na pele as dores do racismo e ainda não entendem essas violências e como combatê-las. E o papel fundamental da luta coletiva.