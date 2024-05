Juscelino Filho dribla depoimento à PF com viagem ao RS

Quatro dos 497 municípios estão com afetação total da rede de comunicação.

A assessoria de Juscelino Filho afirmou ao UOL que não há um dia previsto para o depoimento e que o ministro não havia confirmado a ida a PF para esta sexta. A assessoria da PF não comentou.

GCU disse que obra só beneficiou ministro

Em abril, a Controladoria Geral da União (CGU) confirmou que o ministro direcionou verba pública para construir uma estrada que beneficia apenas a sua fazenda. Na época, ele era deputado federal.

A PF suspeita que a obra tenha sido direcionada pela Codevasf e pela prefeita Luana Rezende, irmã do ministro, para uma empresa em nome de um amigo do ministro. A Polícia Federal afirma que ele mantém uma "relação criminosa com o empresário". Conhecida como a estatal do Centrão, a Codevasf no Maranhão é controlada pelo ministro.

"De um total de 23,1 km, envolvendo R$ 7,5 milhões, 18,6 km, 80%, beneficiariam as propriedades do parlamentar e, ao que parece, de forma individual. Os restantes 4,5 km beneficiariam cinco povoações locais e ainda de forma isolada sem integração com a rodovia estadual, nem com a sede do município", diz um trecho do relatório da CGU.