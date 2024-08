Nunes e Boulos vencem debate por W.O. dos demais candidatos

W.O. é o termo usado quando o time adversário desiste da disputa. Foi o que ocorreu no debate da Band entre os candidatos à prefeitura de São Paulo. Datena (PSDB), Tabata Amaral (PSB) e Pablo Marçal (PRTB) permitiram que os líderes nas pesquisas, Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL), aproveitassem o debate para tentar diminuir a rejeição.

Nunes mostrou equilíbrio, mesmo apanhando bastante. Isso agrada ao eleitor de classe média e média alta, quem mais assiste a debates. Boulos se mostrou calmo, sem radicalismo, fazendo o que precisa ser feito para tentar diminuir a rejeição.

Datena começou bem, mas depois virou um desastre, extremamente confuso, mostrando despreparo e sem saber o que falar. Suas gaguejadas o fizeram ser chamado no Twitter de "Biden brasileiro". Não ganhou um voto a mais com esse debate. Tabata desestabilizou Marçal, mas, apesar de falar bem e ter boas propostas, seu discurso decorado não passa confiança e a repetição do seu currículo se torna cansativa.