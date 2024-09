Debate da Record teve duelo Boulos-Tabata e disputa pelo voto cristão

Pela primeira vez nos nove debates dos candidatos à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos (PSOL) foi confrontado com as propostas radicais do seu partido.

O questionamento partiu de Tabata Amaral (PSB), que disputa com Boulos os votos da esquerda. Ricardo Nunes (MDB), Pablo Marçal (PRTB) e Marina Helena (Novo) aproveitaram e reforçaram o tema.

A provocação fez Tabata ganhar o debate promovido pela TV Record.