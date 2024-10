Disputa política pode influenciar retomada do horário de verão

O governo quer anunciar no início da semana se irá adotar o horário de verão. A coluna apurou que a orientação do ministro Alexandre Silveira (Minas e Energia) é que o adiantamento dos relógios em uma hora será adotado se houver um mínimo risco de apagão.

O ministério ainda aguarda um relatório do ONS (Operador Nacional do Sistema), que deverá ser decisivo para a tomada de decisão.

O martelo será batido pelo presidente Lula. A questão política interfere na decisão. Ao mesmo tempo em que um eventual apagão cairá no colo do governo, quem não gosta do horário de verão irá culpar Lula e relembrar que o ex-presidente Jair Bolsonaro acabou com essa política, avaliam interlocutores do ministro.