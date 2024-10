Boulos repete denúncias de Marçal contra Nunes e atinge até sua vice

Os debates se livraram de Pablo Marçal, mas Marçal não saiu dos debates. Coube ao candidato Guilherme Boulos (PSOL) trazer as pautas do coach para o primeiro confronto da eleição para a prefeitura de São Paulo: máfia das creches, PCC, contratos superfaturados. Num flashback, Boulos chegou a repetir quatro vezes a mesma pergunta sobre o escândalo.

O debate virou uma entrevista de Boulos com o prefeito Ricardo Nunes (MDB), que tenta a reeleição. Nunes respondeu dizendo que queria falar da cidade e insistindo na falta de experiência de Boulos em cargos no Executivo.

Tirou a paciência de Boulos quando perguntou por que o PSOL em São Paulo votou contra a redução de impostos. "Quer falar da cidade e fica questionando meu partido?", respondeu Boulos, lançando uma acusação no ar ao estilo Marçal: "É de estarrecer o que tem de coisa do seu partido no país inteiro, mas não vou mencionar porque o Baleia (presidente nacional do MDB) ficará bravo comigo."