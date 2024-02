'Superquinta' na PF tem Bolsonaro e 20 depoimentos simultâneos sobre golpe

Por outro lado, integrantes do governo rechaçam qualquer ligação das convocações do grupo de Bolsonaro para depor com a crise recente causada por Lula e salientam a independência da Polícia Federal.

Aliados de Lula inclusive se dividem sobre o "timing" ajudar ou atrapalhar as manifestações convocadas por Bolsonaro.

Apesar disso, o entorno do presidente Lula reforça que as autoridades não podem se "intimidar" com as manifestações convocadas por Bolsonaro e que a tentativa de golpe tem que continuar a ser investigada, e os eventuais culpados, punidos.

O diretório estadual de São Paulo do PT pediu ao Ministério Público que adote medidas para prevenir e investigar eventuais crimes contra o Estado Democrático de Direito, de financiamento irregular do ato e de propaganda eleitoral antecipada no ato do dia 25.