Nesta quinta-feira, uma comissão da PM de Alagoas vai até Brasília para se reunir com autoridades do Distrito Federal e colher mais informações sobre as investigações.

Segundo apurou o UOL, a cúpula dos militares alagoanos quer mais detalhes a fim de esclarecer dúvidas similares as dos familiares. Há questionamentos, por exemplo, sobre uma eventual imperícia dos instrutores e suposta falta de atendimento imediato ao aluno.

Por conta disso, a PM alagoana também abriu um inquérito, que pode resultar em provas ou não a serem apresentadas na Justiça Militar do Distrito Federal.

Procurada nesta terça-feira, a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal não respondeu aos questionamentos da reportagem.

Taveira era comandante do Canil do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais). O corpo dele foi enterrado na última segunda-feira em Garanhuns (PE), onde nasceu. Um dia antes, houve um traslado do corpo dele em carro aberto do aeroporto de Maceió até a Academia de Polícia, onde ele foi velado.