A Polícia Civil de Alagoas investiga a morte de duas mulheres que moravam em Pernambuco e foram assassinadas com tiros na cabeça por homens dentro de um quarto de hotel em Maceió, no último sábado (16) pela manhã.

O que aconteceu

Ewellyn Hansen, 30, e Jéssica Cassandra Pereira da Silva, 19, são as vítimas. Elas chegaram a um hotel no centro da capital alagoana por volta das 5h do sábado. Cerca de duas horas depois, foram assassinadas com tiros na cabeça.