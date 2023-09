O que aconteceu

A reclamação contra Luciano foi feita por um cidadão — que não cita se é ou não aluno — à Ouvidoria Geral, ligada à Reitoria da UFPB. O órgão decidiu abrir processo e encaminhar ao Centro de Ciências Médicas para averiguação. O professor foi notificado do procedimento no último dia 5 de setembro.

Diz a mensagem do dia 31 de agosto que originou o processo:

Em suas aulas de Epidemiologia no curso de medicina realiza propaganda política, utilizando roupas com logos do Movimento Sem Terra, e utilizando em seus slides no retroprojetor a logo de tal movimento de cunho político-social. Outros professores desse mesmo departamento também utilizam adesivos e alusões envolvendo manifestações políticas.

Mensagem enviada à Ouvidoria da UFPB

Comemoração e revolta

A decisão da ouvidoria foi comunicada nesta quinta-feira a Luciano e comemorada pelo professor; ao mesmo tempo, ela foi criticada por ele, que recebeu com revolta a recomendação.