Entenda o caso

Dadá estava detido no presídio Itaquitinga, em Pernambuco, há pouco mais de um mês. Ele foi preso em Sertânia (PE), na madrugada de 5 de setembro, pela PRF (Polícia Rodoviária Federal), usando uma carteira de habilitação falsa.

Era, à época, um dos principais foragidos da polícia na Bahia. A prisão havia sido decretada na Vara dos Efeitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa de Salvador.

A defesa argumentou que Dadá tem um filho com autismo e que ele era responsável por cuidar do menino. O pedido de habeas corpus no TJ-BA foi feito no dia 30 de setembro.

Verifico, com base nas informações trazidas pelo impetrante, que o paciente, de fato, é genitor do menor, portador de TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO NÍVEL 3, necessitando dos cuidados do genitor para seu desenvolvimento mais saudável.

Desembargador Luiz Fernando Lima, em sua decisão

O magistrado substituiu a prisão preventiva por prisão domiciliar, com as seguintes regras: