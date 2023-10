O MPF (Ministério Público Federal) do Pará pediu o afastamento do prefeito do município de São Félix do Xingu (PA), João Cléber de Souza Torres (MDB), por disseminar de fake news relacionadas à operação de desintrusão da Terra Indígena (TI) Aputerewa. O pedido de liminar foi feito à Justiça Federal.

Segundo a ação, o chefe do Executivo municipal disseminou mentiras sobre uma suposta paralisação da operação com objetivo de travar o processo de retirada dos invasores. A operação para retirar não indígenas da TI cumpre um conjunto de decisões da Justiça Federal e do STF (Supremo Tribunal Federal).

O UOL tentou localizar o prefeito por meio de mensagem, mas não obteve resposta. Se houver um posicionamento, o texto será atualizado.