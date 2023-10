A Polícia Civil de Pernambuco prendeu na madrugada de hoje três pessoas suspeitas de participação no assassinato do juiz Paulo Torres Pereira da Silva. Ele era 21ª Vara Cível da Capital e foi morto com um tiro dentro do seu carro na quinta-feira (19), em Barra de Jangada, no município de Jaboatão dos Guararapes (Grande Recife).

O que aconteceu

A prisão aconteceu durante operação em Cabo de Santo Agostinho, também na Grande Recife. O carro que teria sido usado para matar o juiz, um Onix vermelho, também foi encontrado.