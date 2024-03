Bolsa Família: 6,6 milhões vivem na pobreza mesmo com aumento dado por Lula

As linhas definidas pelo programa são abaixo de R$ 218 por pessoa, no caso de pobreza, e de R$ 109, no de extrema pobreza. De acordo com o ministério, não havia nenhum beneficiário do Bolsa Família em extrema pobreza no final do ano passado.

O governo Lula retomou Bolsa Família em março de 2023, extinguindo o Auxílio Brasil (que durou entre novembro de 2021 e fevereiro de 2023), criado por Bolsonaro. O Auxílio Brasil, por sua vez, tinha substituído o Bolsa Família.

A principal mudança do novo Bolsa Família foi implementar benefícios mensais extra de acordo com o perfil da família. Para isso, foram criadas três categorias de benefícios:

R$ 150 por criança de 0 a 6 anos

por criança de 0 a 6 anos R$ 50 por dependente de 7 a 17 anos

por dependente de 7 a 17 anos R$ 50 por gestante na família

Têm direito ao Bolsa Família famílias inscritas no Cadastro Único que tenham renda per capita de até R$ 218. O valor mínimo é de R$ 600 por benefício.