Por que Fortaleza está demolindo hotel em forma de barco e símbolo da orla

Ele tornou-se um símbolo de modernidade e qualidade para a cidade de Fortaleza até os anos 1980.

Mario Fundaro, professor do Departamento de Arquitetura e Urbanismo e Design da UFC (Universidade Federal do Ceará)

Em 2015, o prédio chegou a ser tombado pelo Conselho de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural de Fortaleza —decisão que acabou sendo revista três anos depois, sem nunca ter sido efetivada.

A demolição do prédio abriu um debate entre os moradores e grupos que defendem o patrimônio arquitetônico da cidade.

Acho um erro, por ser uma perda de memórias, história, diversidades e oportunidades de projeto ou política pública. O valor histórico está na sua complexidade ao longo do tempo, se montando de acordo com as necessidades estruturais do prédio. Cada espaço conta momentos histórico.

Em nota, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Ceará diz ter recebido com "surpresa" e "perplexidade" a notícia da demolição e questionou porque a prefeitura não optou por outro tipo de intervenção.