Bolsonaristas se revoltam nas redes com chefes antigolpe das Forças Armadas

Com a posse confirmada, uma publicação do Exército no X com um "toque de alvorada" —que anuncia um novo dia, um novo momento— revoltou os golpistas que ainda esperavam a continuidade de Jair Bolsonaro a a assunção de um outro militar ao posto de presidente.

Desde então, vários momentos os internautas despejaram suas mágoas nos comentários, especialmente em momentos mais turbulentos, como a operação contra Bolsonaro, no caso da falsificação do cartão de vacina e nas comemorações do 7 de setembro.