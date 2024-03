Arquivos revelam que militares seguiram Brizola e Arraes mesmo após anistia

Após a volta de Noronha ele pediu asilo na Embaixada da Argélia. Ao lado da família, passou 14 anos exilado na capital Argel.

No primeiro dos relatórios, os militares do SNI (Serviço Nacional de Informações), ligado à Presidência da República, relatam detalhadamente como foi o retorno dele ao Brasil.

Em outro documento, de 5 de outubro de 1979, há um extenso levantamento fotográfico de todos os políticos e pessoas influentes que estavam junto com ele em sua primeira ida a Brasília. As imagens foram marcadas com círculo nos rostos e número de identificação, com relato abaixo de quem se tratava.

Imagem: Arquivo Nacional

Fotografias marcadas de Arraes em relatório do SNI de 1979 Imagem: Arquivo Nacional

Um outro documento, de 15 de agosto de 1980, é um relatório sobre a visita de Arraes ao estado de Goiás, que traz detalhes minuciosos sobre as atividades do então político do PMDB e citam com preocupação falas do pernambucano ao público.