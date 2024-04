AL: Homem que matou ex-companheira com 30 facadas no rosto vai a júri hoje

Arnóbio confessou o crime, e a defesa vai pedir redução da pena alegando que ele tinha problema na tireoide e, por isso, tinha "compreensão reduzida do que é proibido ou não." (Leia mais abaixo)

À época do crime, ele acumulava quatro queixas por agressão (uma contra Joana e outras três de duas ex-companheiras).

O crime

Para atrair Joana, Arnóbio afirmou que queria apresentar uma proposta de pagamento de pensão para o filho e prometeu assinar os documentos da separação definitiva do casal. Ele entrou no carro dela alegando que queria conversar, mas passou a desferir as facadas. Arnóbio foi preso no dia seguinte ao crime.

A brutalidade do crime chamou a atenção e o caixão de Joana não pode ser aberto no velório porque o rosto estava desfigurado,