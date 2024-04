Líder da CPT critica governo Lula: 'sem intenção de fazer reforma agrária'

Naquele dia, o primo do deputado, César Lira, foi exonerado do cargo sob alegação do mau relacionamento com movimentos sociais de luta no campo no estado.

Liguei e disse que ele [Arthur Lira] poderia nos apontar uma pessoa que, sob o nosso critério, pudesse continuar a dirigir o Incra de Alagoas [...] Não é ter poder. Foi um gesto que fiz para com ele. O que a gente pediu é um perfil que possa dialogar com a agricultura familiar e com os assentamentos.

Paulo Teixeira

A saída do César, que era pedida desde janeiro de 2023, foi comemorada pelos movimentos sociais de luta pela terra em Alagoas, que lavaram a sede do Incra após saberem da exoneração, em um ato simbólico.

Mas a alegria deles durou pouco, só até a declaração de Teixeira.