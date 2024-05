Falsa médica em AL fez família pagar 'curso' por 6 anos no RS, diz polícia

Em um dos trechos do depoimento, Helenedja disse que nunca contou sobre a fraude a ninguém.

Após dizer que terminou o curso, ela disse à família que tinha se formado e que era especialista em nutrologia e oncologia metabólica. A família não entende muito dessas coisas, acreditou.

Luci Mônica

Número de CRM inventado

Sobre o número de registro no CRM (Conselho Regional de Medicina) usado, ela também explicou a origem — já que não há registros dela no conselho gaúcho.

Ela disse que viu que não tinha ninguém com aquele número no Rio Grande do Sul e criou, inventado da cabeça dela. Quando ela voltou para Alagoas, começou a assinar com CRM local e começou a medicar.

Luci Mônica