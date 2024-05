'Acreditei ser preguiça': a luta para descobrir síndrome da fadiga crônica

Antes de saber que tinha encefalomielite miálgica (conhecida como Síndrome da Fadiga Crônica), a psicóloga Ivana Andrade, 34, peregrinou por vários médicos e cansou de ouvir diagnósticos errados.

Desde que eu me entendo por gente, tinha uma sensação de cansaço e de que o tronco e a cabeça fossem mais pesados do que eu podia suportar. Era extremamente comum me ver deitando a cabeça na mesa ou no colo da minha mãe.

Ivana Andrade, psicóloga

A OMS (Organização Mundial de Saúde) estima que mais de 20 milhões de pessoas no planeta tenham esse problema; dessas, 70% não conseguem trabalhar. Segundo a SBR (Sociedade Brasileira de Reumatologia), não há estimativas de casos no Brasil.