Mensagens de líder de facção preso mostram veto a candidatos em João Pessoa

Jonathan, uma boa tarde amigo pra você e seus familiares. Veja bem, não tem nada contra seu candidato, mas não dá certo não. No início, era pra ele ter procurado o dono da área, não outras pessoas. Poderia ser até você, mas acharam melhor agir de outra forma. Então nada dá certo. Obrigado e tenha uma ótima tarde. Deus abençoe você.

Mensagem de Poeta às 13h14 de 9 de setembro

No mesmo diálogo, Poeta diz à esposa que está falando pouco por estar "poupando bateria" do smartphone até o fim de semana, quando estaria prevista a chegada de um carregador. Procurada, a Secretaria da Administração Penitenciária não se pronunciou.

Outras mensagens mostram que há um veto do grupo a campanhas e adesão de outros candidatos, que não os acordados com a facção. No dia 5 de setembro, em uma outra conversa, Pollyana recebe de uma pessoa ligada ao grupo um vídeo de um carro de som fazendo campanha no bairro para o candidato Luciano Cartaxo (PT).

Ela então diz que, "se tivesse alguém do São José", mandaria o "nego" no local. Para a PF, nego é uma referência ao Poeta.

No último dia 11, candidatos adversários de Cícero afirmaram que eleitores estavam sendo impedidos de apoiá-los por medo das facções e atribuíram isso a um suposto acordo do prefeito com grupos criminosos para "vetar" acesso a áreas — o que ele nega.