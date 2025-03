Raquel Lyra troca PSDB por PSD e cola em Lula contra João Campos em 2026

Depois de vencer três eleições seguidas pelo PSDB (duas delas à Prefeitura de Caruaru), a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, assina sua ficha de filiação ao PSD em evento às 18h55 (referência ao número da sigla, 55) de hoje no Recife.

A mudança de partido vai além da busca de Raquel por um partido com mais estrutura e dinheiro para disputar a reeleição em 2026: é um gesto político de aproximação maior com Lula, com poder de minimizar a força política do prefeito do Recife, João Campos (PSB), provável rival no próximo ano e figura ligada ao presidente.

Marcado para uma grande casa de festas do Recife, com capacidade para 1.500 pessoas, o ato deve reunir os maiores nomes do partido, como o presidente da sigla, Gilberto Kassab, além de ministros, deputados federais e senadores. Prefeitos aliados também devem comparecer ao encontro feito para mostrar força política.