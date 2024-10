Barrado no TSE após vencer em 2020, cacique prova inocência e vira prefeito

Para aqueles e aquelas que não queriam ver o índio, ver a agricultora na prefeitura, estão vendo e vão ver por quatro anos, porque agora não tem essa questão. Eu sou prefeito dessa cidade! Eu sou prefeito dessa cidade, eu sou prefeito do meu povo!

Cacique Marcos Xukuru, em discurso após ser eleito prefeito, no domingo (6)

Eu me sinto com sensação de dever cumprido. Esse tempo todo estive respeitando as instituições, aguardando as decisões da justiça -- tanto eleitoral como criminal. O povo de Pesqueira refez o caminho de quatro anos atrás, cumprindo seu papel de fazer justiça.

Cacique Marcos Xukuru, em entrevista ao UOL

Essa eleição veio com enfrentamento a tudo e todos dessa elite política, que não queriam me ver sentar na cadeira de prefeito. Rompemos barreiras, e essa eleição é histórica, aumenta minha responsabilidade. Meu desafio é mostrar capacidade de gestão e política.

Cacique Marcos Xukuru, em entrevista ao UOL

Cidade teve novas eleições em 2022

Após as eleições de 2020, com Xukuru inelegível, o presidente da Câmara, Bal de Mimoso (Republicanos), aliado do cacique, assumiu a Prefeitura.