Sem esperança de continuar na cadeira, aliados de Aras se preparam para a nova gestão na PGR. O procurador Carlos Frederico, que comanda as investigações do 8 de janeiro, disse ao UOL que ainda não decidiu se ficará à frente do caso na próxima administração. Ele deve avaliar isso depois que o novo procurador for nomeado.

Após Lula anunciar seu escolhido, o novo PGR ainda precisará ser sabatinado pela CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado antes de assumir o cargo. Até isso acontecer, a subprocuradora da República Elizeta Ramos, ligada a Aras, ficará na cadeira de forma interina.