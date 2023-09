O ministro Luís Roberto Barroso provou que está animado com o novo cargo. Na festa para comemorar a posse na presidência do STF (Supremo Tribunal Federal), subiu ao palco e cantou em dueto com Diogo Nogueira a música "Aquarela Brasileira", samba-enredo do Império Serrano.

A cena lembrou a festa da posse de Joaquim Barbosa na presidência do STF, em novembro de 2012, quando Luiz Fux cantou e tocou na guitarra a música "Um dia de domingo", de Tim Maia.

Na festa de quinta-feira (28), o músico de Di Brasil já tinha se apresentado no palco quando Barroso pegou o microfone para anunciar "uma surpresa". Ao lado dos filhos, Luna e Bernardo, disse que tinha conhecido Diogo Nogueira em Vassouras (RJ), sua cidade natal. Depois de cantar com o ministro, o sambista entoou seu sucesso "Pé na areia".