A masculinizarão do STJ e do STF tem consequências não apenas no perfil das decisões que serão tomadas pelas próprias cortes, mas também na composição do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Dos sete ministros da corte eleitoral, três são oriundos do STF e dois vêm do STJ, por um sistema de rodízio por antiguidade. Os outros dois integrantes do tribunal são representantes da advocacia.

Na semana passada, enquanto os olhos do Brasil se voltavam para a posse de Luís Roberto Barroso no STF, o Judiciário assistia outra cerimônia mais tímida. Edilene Lôbo foi a primeira mulher negra a assumir uma cadeira no TSE — como ministra substituta, diga-se.

No discurso, ela pontuou: "Nós, negras, somos apenas 5% da magistratura nacional, havendo apenas uma senadora autodeclarada negra, portanto menos de 1% do Senado; 30 deputadas, o que corresponde a cerca de 6% da Câmara Federal. Mulheres negras ocupam 3% dos cargos de liderança no mundo corporativo, mas são 65% das empregadas domésticas".

Eleito com a bandeira de equidade de gênero e por uma maioria feminina, Lula não tem priorizado dar voz às mulheres na cúpula do Judiciário. Ao contrário, o esforço tem sido no sentido de deixar os tribunais superiores com ainda mais ares de uma confraria de homens.