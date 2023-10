Ainda ontem (4), Benedito concluiu a instrução de outros processos que miram o ex-presidente por uso eleitoral das celebrações do 7 de setembro do ano passado.

Assumirá o lugar de Gonçalves o ministro Raul Araujo. Gonçalves votou pela condenação de Bolsonaro no julgamento de junho e a expectativa é que mantenha o mesmo posicionamento. Araujo, por sua vez, é visto como aliado do ex-presidente. Na campanha do ano passado, foi dele a decisão que proibiu declarações político-eleitorais no festival Lolapalloza, a pedido do partido do então presidente, o PL.

No tribunal, a expectativa é que o julgamento da semana que vem seja curto, sem a necessidade de convocação de sessões extras, como ocorreu em junho. A avaliação é que a base para os votos já foi estabelecida no primeiro julgamento. Portanto, não seriam necessários votos muito longos.

Na semana passada, o vice-procurador-geral eleitoral, Paulo Gonet Branco, defendeu a rejeição das três ações. Para ele, não foram levantadas provas que demonstrem que a conduta de Bolsonaro foi grave o suficiente para influenciar as eleições e, por isso, levar à nova condenação e inelegibilidade.

Duas das três ações foram movidas pelo PDT, que foi autor da primeira ação que tornou o ex-presidente inelegível. A terceira é de autoria da Coligação Brasil da Esperança, do presidente Lula (PT). Todas acusam Bolsonaro de abuso de poder político por utilizar os palácios do Planalto e do Alvorada para atos de campanha durante as eleições.

Em uma das ações do PDT, o TSE chegou a ouvir Elizângela Ramos de Souza Castelo Branco, intérprete de libras que acompanhava Bolsonaro (PL) nas lives realizadas no Alvorada. O objetivo era esclarecer se ela atuou nas transmissões de forma remunerada. Por ser servidora, esse cenário poderia caracterizar uso da maquina estatal a favor da campanha do ex-presidente.