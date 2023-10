O primeiro deles é o julgamento do ex-presidente Fernando Collor, que foi absolvido pelo STF em 1994. Em 1998, o escândalo do superfaturamento do Fórum Trabalhista de São Paulo ganhou as manchetes e, no ano seguinte, foi instaurada no Congresso a CPI do Judiciário.

Não por acaso, o então presidente do STF, Marco Aurélio Mello, inaugurou a TV Justiça em 2002. O Judiciário passou a ser agente ativo na construção de sua imagem para o público. "Era preciso que a comunicação da instituição respondesse de forma adequada às novas demandas", escreve Grazielle, que entrevistou os primeiros assessores de imprensa que atuaram na comunicação do Supremo, bem como os jornalistas encarregados da cobertura do dia a dia do tribunal ao longo das últimas décadas.

O estudo se atém ao recorte temporal entre 1988 e 2004, que representam a data de promulgação da Constituição Federal e a Reforma do Judiciário. O livro ressalta que os acontecimentos desse período foram a antessala do mensalão e da sucessão de fatos que catapultaram o Supremo para o centro das atenções nacionais.

"O período da pesquisa revela como a institucionalidade e a contenção do Tribunal junto aos holofotes, nos anos 1980 e 1990, foram dando lugar à necessidade de estar em uma agenda midiática e pública de forma mais profissional a partir das demandas dos anos 2000. O Supremo estava aprendendo a jogar", diz a pesquisadora.

"A explosão veio com a Ação Penal 470, o Mensalão. Logo após, a Lava Jato e tudo o mais que se seguiu. O início desse processo está aqui. Os elementos nascentes do que seria catarse depois", completa.

Grazielle também mostra como a atenção em torno do STF foi crescente nos últimos anos, não apenas pelos julgamentos que realizava. Em meio à crise do governo Michel Temer, a frase dita pelo então ministro do Planejamento, Romero Jucá, "Com Supremo, com tudo", resumia o cenário nacional.