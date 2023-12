Os homens são maioria entre os candidatos às vagas. Fora Daniele Maranhão, também devem concorrer a desembargadora Monica Sifuentes, do TRF-6, e a procuradora do Ministério Público de Goiás Ivana Farina.

As 33 cadeiras do STJ são divididas entre juízes federais, juízes estaduais, integrantes do Ministério Público e representantes da advocacia. As cadeiras em disputa agora são de direito da Justiça Federal e o Ministério Público. O STJ receberá nomes de juízes e procuradores interessados nas vagas e formará duas listas tríplices. Os nomes serão enviados a Lula, que escolherá um candidato de cada lista.

Entre os preferidos do presidente está o desembargador Rogerio Favreto, do TRF-4. Em julho de 2018, Favreto concedeu um habeas corpus para libertar Lula, que tinha sido preso por condenação em processo da Lava Jato. O então presidente do TRF-4, Thompson Flores, decidiu manter a prisão do petista.

Também estão na corrida o procurador de Justiça Sammy Barbosa Lopes, do Ministério Público do Acre, que tem o apoio do ministro do STJ Mauro Campbell, o desembargador José Marcos Lunardelli, do TRF-3, e o procurador-geral de Justiça de Minas Gerais, Jarbas Soares Júnior.