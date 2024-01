Na última sexta-feira (19), a presidente do STJ, Maria Thereza de Assis Moura, enviou comunicado aos TRFs dando como prazo o dia 15 de março para encaminharem a lista com os nomes dos inscritos e informações sobre cada candidato. O mesmo foi feito em relação ao Ministério Público Federal e estaduais.

A partir desses nomes, o STJ vota duas listas tríplices e encaminha para o presidente Lula, que escolhe os novos ministros. A expectativa é que o presidente receba as listas em maio. Uma vez escolhidos, os dois candidatos precisam passar por sabatina na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado. Em seguida, tomam posse.

A expectativa é que as listas sejam votadas no STJ em maio, para que os novos ministros sejam empossados até o fim do semestre.

Quem está na disputa

As 33 cadeiras do STJ são divididas entre juízes federais, juízes estaduais, integrantes do Ministério Público e representantes da advocacia. As cadeiras em disputa agora são de direito da Justiça Federal e do Ministério Público.

Além de Favreto, disputam a vaga da Justiça Federal os desembargadores Carlos Brandão, Daniele Maranhão e Ney Bello, do TRF-1; Aluisio Mendes, do TRF-2; José Marcos Lunardelli, do TRF-3; Rogério Fialho, do TRF-5; e Monica Sifuentes, do TRF-6.