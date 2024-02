Juízes de Sergipe ganham licença para ir a torneio de beach tennis no Rio

As portarias do TJ-SE citam trecho do artigo 30 do Regimento Interno da Corte, que dá ao presidente o direito de "conceder licença, férias e outros afastamentos previstos em lei aos magistrados".

Peça de divulgação de torneio de beach tennis no Rio Imagem: Reprodução

A coluna entrou em contato com o tribunal de Sergipe às 16h27 e foi informada que o expediente da assessoria de imprensa já havia sido encerrado. Procurada para comentar o caso, a AMB (Associação dos Magistrados Brasileiros) divulgou a seguinte nota:

"Além de representar a magistratura junto aos Três Poderes, a AMB realiza periodicamente atividades para a integração de seus 14 mil membros - custeadas sempre com recursos privados -, como qualquer outra entidade de igual porte e com as mesmas finalidades, sem prejuízo das funções desempenhadas cotidianamente, de proteção do Sistema de Justiça e de defesa da Constituição. O evento em questão não tem qualquer patrocínio e será integralmente financiado com recursos próprios das associações de magistrados."