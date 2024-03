Juiz condena Zoom e Facebook a pagar R$ 500 por usuário com dados coletados

No entendimento do magistrado, o Facebook coletou dados dos usuários do Zoom que utilizavam o sistema operacional iOS. Esses dados incluem informações como a versão do sistema operacional, fuso horário, idioma, modelo do dispositivo, núcleo do processador, tamanho da tela, espaço em disco, operadora de telefonia móvel, endereço IP (Protocolo de Internet) e o ID de Anunciante do iOS (iOS Advertising ID).

O compartilhamento foi ilegal, porque não houve consentimento livre, expresso e informado nesse sentido. O compartilhamento não se limitou apenas aos usuários que já possuíam conta no Facebook, atingindo também aqueles que não tinham conta.

O compartilhamento ilegal de dados com terceiros por parte desses aplicativos representa uma violação séria da privacidade e segurança dos usuários. As consequências desse tipo de violação podem ser amplas e duradouras, afetando a confiança no uso de tecnologias de comunicação virtual e exigindo medidas rigorosas de proteção de dados por parte das autoridades públicas.

Juiz Douglas de Melo Martins na decisão

A ação foi aberta a pedido do Instituto brasileiro de estudos defesa das relações de consumo.

Na ação, a Zoom refutou as alegações e informou que agiu prontamente ao tomar conhecimento do problema e removeu a ferramenta de coletas do Facebook. A empresa afirmou ainda que a ferramenta coletou dados que não são "altamente sensíveis", mas sim, informações técnicas que não apresentam risco de dano.

A Zoom disse ainda que não comercializou as informações e não possui parceria de lucros com o Facebook. "Zoom destacou ainda que a segurança e privacidade dos usuários são prioridades fundamentais", diz o texto.