Após dar vaga de ministra para homem no STF, Lula deve fazer o mesmo no STJ

Na briga para entrar nas listas tríplices, os aspirantes a ministros estão agora em campanha com ministros do STJ e também estreitando laços com o Palácio do Planalto. Nas duas frentes, a preferência é para homens.

Na vaga do Ministério Público, o mais bem avaliado é procurador de Justiça Sammy Barbosa Lopes, do Acre, e que tem o apoio do ministro do STJ Mauro Campbell. Para a outra vaga, existem dois concorrentes com chance de nomeação: os desembargadores Rogerio Favreto, do TRF (Tribunal Regional Federal) da 4ª Região, e Ney Bello, do TRF da 1ª Região.

Favreto deu um habeas corpus para libertar Lula em 2018, mas o petista continuou preso por decisão do então presidente do TRF-4, Thompson Flores. Bello tem dois cabos eleitorais com interlocução estreita com Lula: os ministros do STF Gilmar Mendes e Flávio Dino.

Entre as mulheres que concorrem às vagas, poucas têm chance real de nomeação —entre elas, as desembargadoras Daniele Maranhão, do TRF-1, e Monica Sifuentes, do TRF-6, além da procuradora Ivana Farina, de Goiás.

Depois que Lula escolher os dois novos ministros, eles precisarão ser submetidos a sabatina na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado. Se aprovados, podem tomar posse.