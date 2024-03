Prender ou não prender Bolsonaro? O Supremo entre o direito e a política

Como postou o ex-secretário nacional de Justiça Augusto de Arruda Botelho no X, antigo Twitter, a ação de Bolsonaro de se esconder na embaixada " é uma daquelas situações usadas como exemplo em livros e na sala de aula".

Botelho fez, no entanto, uma ponderação pertinente, que chamou de suposição: "Bolsonaro sabe que vai ser preso em algum momento e politicamente o melhor momento é agora. Em outras palavras: ele pode estar cavando a própria prisão".

De fato, motivo para prender Bolsonaro não falta. Primeiro, desafiou o STF conclamando uma multidão para ouvi-lo na Avenida Paulista. No palanque, o pastor Silas Malafaia disse que seu líder era perseguido pela Justiça. O evento mostrou que Bolsonaro não estava só, e prendê-lo resultaria em ataques ao sistema de justiça brasileiro.

O mesmo artigo 312 do Código de Processo Penal prevê a prisão preventiva para garantir a ordem pública. Nesse cenário, a ordem pública estaria mais garantida com Bolsonaro preso ou em liberdade?

Por outro lado, se for preso agora, às vésperas das eleições municipais, enquanto tenta se fortalecer politicamente, Bolsonaro sai no lucro. Sai da posição de investigado e se torna vítima de perseguição do Estado.

Depois do evento da Paulista, o general Freire Gomes e o brigadeiro Baptista Jr., ex-comandantes do Exército e da Aeronáutica, afirmaram à Polícia Federal que o ex-presidente tentou dar um golpe de Estado. No STF, a avaliação foi de gravidade das acusações, mas Bolsonaro continuou em liberdade.