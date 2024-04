Saidinha foi banida por populismo penal, diz presidente do Conselho do MJ

O CNPCP (Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária), ligado ao Ministério da Justiça, aprovou nesta segunda-feira (15) uma nota técnica sugerindo a manutenção do veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao projeto que acaba com as saídas temporárias de presos. O documento será enviado ao presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco.

O veto do presidente Lula mantém o direito dos presos de visitarem a família em datas comemorativas. Para o conselho, a proibição do benefício pode ser considerada inconstitucional se a discussão for levada ao STF (Supremo Tribunal Federal). Em entrevista à coluna, o juiz Douglas Martins, presidente do CNPCP, pontuou que o direito às saídas temporárias é parte fundamental do sistema progressivo brasileiro.

Seja qual for a decisão do Congresso, o mais provável é que o tema seja levado ao STF. Na opinião do senhor, a tendência é o tribunal derrubar a nova regra?