Dívidas de empreiteiras da Lava Jato por leniência é de R$ 11,8 bi, diz CGU

As multas decorrentes dos acordos de leniência firmados entre o poder público e empreiteiras da Lava Jato somam R$ 11.765.027.421,08 em valores atualizados. A cifra foi informada à coluna pela CGU (Controladoria Geral da União) e corresponde às dívidas de sete empresas que tentam renegociar o pagamento com o poder público.

A negociação está sendo conduzida pela área técnica da CGU, com participação da AGU (Advocacia-Geral da União), e tem prazo para ser encerrada em 26 de abril. Em fevereiro, o ministro André Mendonça, do STF (Supremo Tribunal Federal), deu prazo de dois meses para a repactuação.

As empresas querem um abatimento de 50% do valor, mas há resistência por parte do poder público. Se o impasse persistir, e se Mendonça concordar, é possível que o prazo seja esticado.