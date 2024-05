CNJ pede que juízes do RS evitem tornozeleira e priorizem prisão domiciliar

Conforme o decreto baixado pelo governo estadual em 1º de maio, a calamidade pública afetou mais de 80% das cidades gaúchas, que sofrem mortes, desabastecimento, riscos à saúde da população, danos materiais e ambientais, além de destruição de moradias, estradas e pontes. Na segunda-feira (6) e na terça-feira (7), a coluna mostrou que as chuvas deixaram presídios do RS ilhados, sem energia e com baixo estoque de água potável.

No documento, o CNJ afirma que "os estabelecimentos voltados à privação de liberdade e os demais serviços penais e socioeducativos estão sendo afetados, o que torna imprescindível a adoção de medidas pelos órgãos competentes, a fim de assegurar os direitos fundamentais das pessoas que estão sob custódia ou mesmo sob a restrição de liberdade e mitigação dos riscos decorrentes do contexto local".

O CNJ recomenda que novas prisões preventivas no Rio Grande do Sul sejam determinadas com "máxima excepcionalidade" no momento. E que, nos casos de decretação de prisão domiciliar, o conceito de domicílio poderá ser ampliado, se for o caso, para garantir a segurança da pessoa recolhida.

O mesmo documento orienta que seja dispensada do comparecimento periódico em juízo a pessoa em liberdade provisória enquanto durar a calamidade pública. Também devem ser dispensado do comparecimento pessoal quem estiver cumprindo medidas alternativas à prisão.

O CNJ também recomenda que os juízes gaúchos evitem aplicar monitoração por meio de tornozeleira eletrônica, "considerando os notórios alagamentos, as dificuldades para o funcionamento das tornozeleiras eletrônicas em áreas com infraestrutura afetada e a falta ou fornecimento irregular de energia elétrica imprescindível ao seu carregamento, a possível necessidade de deslocamento extraordinário, eventuais riscos à saúde da pessoa monitorada e possibilidade de avaria do equipamento".

Os juízes foram instruídos, ainda, a rever prisões provisórias de grupos específicos: mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como pessoas idosas, indígenas e pessoas com deficiência. O mesmo foi recomendado nos casos de "pessoas privadas de liberdade em estabelecimentos penais atingidos pela calamidade pública, em risco de inundação ou nos quais os serviços essenciais e as garantias básicas à vida e à dignidade da pessoa humana estejam afetados ou potencialmente afetados".