Por que o caso Marielle foi parar nas mãos de Alexandre de Moraes no STF

Moraes também é o relator de inquéritos que investigam ataques aos ministros do STF, dos processos sobre o 8 de janeiro e de ações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele também preside o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), onde tramitam outras ações contra Bolsonaro.

Por que caso Marielle foi para o STF

O inquérito foi enviado ao Supremo na última quarta-feira (13), por determinação do ministro do STJ (Superior Tribunal de Justiça), Raul Araújo, após novas provas fazerem menção ao nome de um parlamentar federal com foro privilegiado.

O nome do parlamentar citado não foi revelado. Também não há informações sobre o grau de envolvimento dessa autoridade com foro privilegiado no crime —se seria um possível mandante ou se houve menção ao seu nome em alguma outra circunstância. O caso está sob sigilo.

Por lei, o STF é o tribunal em que devem tramitar inquéritos e processos penais envolvendo senadores e deputados federais. Já o STJ é o foro para governadores de estado, desembargadores e conselheiros de tribunais de contas dos Estados.