Fora dos holofotes, longe dos tribunais: quem vai representar o X no Brasil

Sem qualquer influência no meio jurídico, Rachel de Oliveira Villa Nova Conceição é uma advogada praticamente anônima. Foi alçada à fama na última sexta-feira (20), quando o X a indicou como representante da rede social no país —cargo que já tinha ocupado no passado.

A escalada da insubordinação de Elon Musk à Justiça Brasileira conferiu ao X —e, agora, a Rachel Villa Nova— uma situação de protagonismo no noticiário. Apontar um representante no Brasil era uma das condições para a rede social voltar ao ar no país.

Musk optou pelo caminho mais fácil: indicar a mesma pessoa que representava o X no Brasil até 17 de agosto, quando foi anunciado o fim do escritório da rede social no Brasil. Nesse mesmo dia, Rachel Villa Nova deixou o posto de representante. Tinha assumido o cargo em abril deste ano.