STF estima gastar R$ 7,5 milhões em passagens aéreas em um ano

O aumento da necessidade de segurança em viagens foi o maior responsável pelo aumento dos gastos com passagens aéreas. Segundo informações do orçamento que o STF aprovou e encaminhou para o Congresso Nacional, as despesas diretas com segurança saltou de pouco mais de R$ 40 milhões em 2020 para uma estimativa aproximada de R$ 60 milhões em 2025 (50% de aumento da despesa em 5 anos). Nesse valor não estão previstas despesas indiretas, como passagens e diárias dos seguranças.

O STF informou que alterou o modelo de compra de passagens. Em vez de contratar uma agência de viagens por licitação, que adquire as passagens, o tribunal passará a ter o modelo de credenciamento no qual as companhias aéreas poderão oferecer descontos, o que pode reduzir o custo final - o que já é feito em outros órgãos públicos. "Destaca-se que entre 50% e 60% do total de gastos com passagens é direcionado para segurança", esclareceu a assessoria de imprensa.

Com o edital publicado, o STF pretende obter "condições negociais com as companhias aéreas" com desconto mínimo de 3% no valor das passagens praticados no site oficial da empresa. Quer, ainda, isenção de taxa de remarcação e de cancelamento de passagem para casos de necessidade.

Ainda conforme o documento, o pagamento à companhia aérea será depositado mensalmente na conta-corrente da empresa. As empresas selecionada terão contrato de cinco anos com o tribunal, podendo ser prorrogados por até dez anos.