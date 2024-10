TSE se divide sobre gravidade da fala de Tarcisio que liga PCC a Boulos

Ministros do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) têm opiniões divergentes sobre a gravidade da declaração do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que ligou o candidato a prefeito Guilherme Boulos (PSOL) a uma facção criminosa. Sem provas, Tarcísio disse neste domingo (27) que o PCC orientou voto em Boulos.

A campanha do psolista entrou na Justiça Eleitoral em São Paulo com ação pedindo a inelegibilidade do governador e o prefeito Ricardo Nunes (MDB), que concorre à reeleição e tem o apoio de Tarcísio.

Em caráter reservado, um ministro disse que há base jurídica para ensejar a inelegibilidade de ambos. Afinal, Tarcísio teria usado a condição de governador para divulgar, no dia da eleição, uma notícia supostamente falsa com potencial para desequilibrar a disputa. Em tese, poderia configurar abuso de poder político.