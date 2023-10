Analisar o conflito, portanto, é uma missão delicada e que requer repertório especializado, olhar sensível, distanciamento mínimo e objetividade máxima. É preciso ter capacidade de compreender fenômenos multifacetados, cujas variáveis se sobrepõem e também se contradizem.

A guerra é, por si, incômoda, e não nos beneficiamos de análises feitas por quem se coloca "na torcida".

Em um mundo de paixões desenfreadas, as reflexões sobre o caso Israel-Hamas naufragam quando se perdem em simplificações ideológicas e na flexibilização moral "ao gosto do freguês".

Deixo a reconstrução do contexto histórico, a análise das motivações, e as implicações desse enfrentamento, a critério de tantos colegas mais especializados na região. É um ato de honestidade intelectual e de responsabilidade não eclipsar a voz de quem dedicou uma vida toda a compreender e explicar com sofisticação algo tão difícil.

De minha parte, contribuo, nesse momento, com uma problematização que vem no formato de três questionamentos que, penso, todos deveríamos fazer. Eles valem para os atos desse fim de semana, mas não se restringem a eles: