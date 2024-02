Esquecida, guerra na Ucrânia se intensifica à sombra do conflito em Gaza

Desde outubro do ano passado, quando as atenções e a cobertura da mídia se voltaram para o conflito entre Israel e Hamas, no Oriente Médio, muitas pessoas têm se questionado sobre o status da guerra na Ucrânia.

Diferente do que alguns podem imaginar, o conflito no leste europeu não arrefeceu. Ao contrário, tem sido marcado por intensificação dos ataques russos, reforço na resistência ucraniana, e grande envolvimento internacional. A situação, que se manteve dinâmica e complexa, incluiu, nos últimos meses, a retirada da Rússia de tratados internacionais importantes, a realização de grandes exercícios militares pela Otan, e o fornecimento de ajuda financeira substancial pela União Europeia à Ucrânia. Este resumo panorâmico visa capturar os principais desenvolvimentos e mudanças no cenário da guerra desde o fim do ano passado. A sistematização é baseada no Global Conflict Tracker do Council on Foreign Relations.

No fim de 2023, em novembro, o presidente russo Putin assinou uma lei que retira a Rússia de um tratado que proíbe testes nucleares, e a Rússia também se retirou formalmente do Tratado de Forças Armadas Convencionais na Europa. Durante este período, os países do G7 reafirmaram seu apoio à Ucrânia. A Rússia continuou suas ações agressivas, atacando uma cerimônia militar ucraniana e matando dezenove soldados, além de atacar Kiev e descarrilar um trem russo. Um oficial ucraniano foi implicado na coordenação da sabotagem do gasoduto Nord Stream em 2022. Em resposta, a Ucrânia intensificou seus ataques às forças russas ocupando Melitopol e acusou três indivíduos de traição.