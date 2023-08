Carta aos homens que dirigem o futebol: Basta!

Falso, senhores cartolas, é não entender que as questões de gênero são sobretudo questão de poder. Um poder que os senhores exercem como presidentes das instituições que comandam aquelas meninas.

A declaração incisiva de Rubiales em cinco ocasiões num discurso nos últimos dias de que não iria se demitir ecoa de forma dissonante na construção de um novo mundo. Um mundo que não tolerará tal comportamento. Um mundo que precisa ver o assédio como ele de fato é: um crime.

Hoje, portanto, vocês têm a oportunidade de mostrar que existem homens que podem e querem se unir à revolução que as mulheres lideram há anos. Mas a história não será gentil com vocês caso o caminho escolhido seja o do silêncio.

Saudações democráticas,

Jamil Chade