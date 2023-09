Sim, é de uma hipocrisia profunda o fato de que os mais poderosos países do mundo terem se recusado a aderir ao Tribunal. Uma ofensa ao direito internacional e à paz.

De fato, justamente durante o governo de Donald Trump, os americanos adotaram sanções contra os funcionários do tribunal - impedindo até mesmo a entrada dessas pessoas no país - simplesmente por eles terem iniciado investigações sobre o papel de seus soldados. Joe Biden já desfez essas medidas.

Sim, a corte tem sido acusada de ser um instrumento contra os mais pobres e de ter focado, de maneira prioritárias, suas ações no Sul Global.

Isso é um problema? Sim, enorme, inclusive para a credibilidade dos trabalhos da corte.

E isso precisa mudar caso queiramos falar em "justiça global", um conceito tão revolucionário quanto incipiente ainda.

Mas me pergunto: Se existe um compromisso do governo brasileiro em defender o multilateralismo e com a paz, sair da corte seria o melhor caminho? Justamente num momento em que há uma pressão internacional por uma ratificação universal do tratado?