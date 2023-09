Nas palavras do diplomata, as placas trazem os nomes de seis vidas perdidas "para as forças da intolerância no Brasil e no Chile". São eles Jane Vanini; Luiz Carlos de Almeida; Nelson de Souza Khol; Nilton Rosa da Silva; Túlio Quintiliano Cardoso; e Wânio José de Mattos.

No momento do golpe, brasileiros e outros que estavam na capital tentaram fugir da opressão buscando as embaixadas estrangeiras em Santiago. A sede da diplomacia brasileira, naquele momento vivendo um regime militar, fechou seus portões e não deu proteção.

"Nos últimos dias, tive o privilégio de ouvir, em primeira mão e com grande emoção, as histórias de muitos compatriotas que, durante os anos que antecederam o golpe de 1973 no Chile, se refugiaram aqui contra a violação de suas liberdades mais básicas pela ditadura estabelecida no Brasil em 1964", contou o embaixador.

"Essas histórias são comoventes, como exemplos da resiliência do espírito humano, mas também trazem uma particular e profunda indignação a um servidor de carreira do Itamaraty, já integrado ao Ministério no período da redemocratização", disse.

Um dos pontos destacados pelo embaixador foi a impossibilidade de que brasileiros encontrassem refúgio dentro da embaixada do país em Santiago, no momento do golpe de Pinochet.

"Perseguidos em seu país e enfrentando grandes riscos, meus compatriotas brasileiros não puderam encontrar na Embaixada do Brasil um lugar seguro para eles e suas famílias, nem um aliado em um dos deveres mais fundamentais de uma representação diplomática: o de assegurar a proteção de seus nacionais no exterior", admitiu.